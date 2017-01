Prórroga por un año, para el uso de colectivos

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se lleva tranquilidad a los usuarios del transporte público poseedores de Atributos Sociales para discapacitados con y sin acompañantes, que seguirán contando con este beneficio, tras la prórroga gestionada ante nación.

En tanto los beneficiarios, municipales deberán iniciar el correspondiente reempadronamiento desde el lunes próximo, en la Dirección de Asistencia Directa, ubicada en Alte. Brown esquina Oscar Orías de esta ciudad.

En ese contexto, el Intendente Jorge transmitió tranquilidad a los usuarios que perciben este beneficio “la prórroga ya está por todo enero, les pedimos paciencia a todos y realizar el reempadronamiento, estamos cambiando el sistema y deben entender que tiene que ver con la posibilidad de contar con una operatoria moderna y superadora, obviamente van a apareciendo cuestiones puntuales, pero se trabaja en una respuesta rápida, como la que se brinda en el día de la fecha”.

“Hasta el 31 de enero no hay problema en el uso del transporte, para todos los que cuentan con este tipo de Atributo, lo podrán seguir utilizando plenamente”

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco explicó que en la jornada del lunes 2 de enero ya se hizo la presentación correspondiente ante Nación Servicios “es a los efectos de prorrogar un año calendario el Atributo Social a discapacitados con y sin acompañantes para el uso del transporte público de pasajeros, en San Salvador de Jujuy”.

Sobre esta medida el funcionario aclaró “hoy ya tiene resolución, para que todas aquellas personas que tienen ese Atributo en la tarjeta SUBE, lo verán impactado a partir de la cero hora de mañana, en tanto a aquellas personas que no vieran reflejado este movimiento, les pedimos que se acerquen a las bocas de atención SUBE que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, a los efectos de verificar cuás es el problema por el que no está impactando este beneficio”.

De igual modo, se aclara que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy tiene un atributo municipal, que es para mayores de setenta años, discapacitados y veteranos de Malvinas, por lo tanto como todos los años, este beneficio se renueva, siendo el producto de un reempadronamiento que habitualmente lo realizan los beneficiarios, este año no escapa a la realidad, que deben volver a hacer este trámite”.

“Por esta razón, le pedimos a las personas que tienen el beneficio de más de setenta años, presentarse para el reempadronamiento a partir del lunes próximo, en la Dirección de Asistencia Directa de la Municipalidad, ubicada en Alte. Brown esquina Oscar Orías de esta ciudad”.

“Durante la presente semana, ya estará impactado la prórroga por 30 días, hasta el 31 de enero, el beneficio de este Atributo Social, que desde el 31 de diciembre al día de hoy, estas personas no están pudiendo hacer uso de la Tarjeta SUBE, porque todavía nación no había concretado la carga, estimando que dentro de las próximas 24 hs. lo van a tener”.

Sobre esta prórroga hasta el 31 de enero aclaró “es al solo efecto de que todas la personas puedan hacer el reempadronamiento en tiempo y en forma. Las condiciones de este trámite, se darán a conocer en la Dirección de Asistencia Directa, a partir del día de la fecha”.

En esta línea solicitó “pedimos paciencia, ya están atendiendo en esa dependencia municipal, donde también colaboramos con el equipo técnico de la Dirección de Tránsito y Transporte, para asistir en esta gestión, para evacuar todas las dudas o inconvenientes que pudieran tener los solicitantes, es el trámite que hacen todos los años”.

Luego puntualizó “los años anteriores, con el otro sistema se demoraba de 45 a 60 días, en esta oportunidad la solución llegará en menos de diez días”.