Víctimas de la violencia relataron su pesadilla a manos de Milagro Sala

Miembros de la Comisión de Defensa de las Víctimas de Milagro Sala destacaron los avances logrados ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación que los recibió y escuchó sus padecimientos a manos de Sala y su organización criminal y mafiosa, tras lo cual se establecieron pautas para constituir un grupo investigador que abordará las acusaciones vertidas en contra de la líder de la “Túpac Amaru”.

Además, exteriorizaron su esperanza renovada ante la decisión de la Justicia provincial y federal de progresar con los procesos penales que se sustancian contra Sala a raíz de una multiplicidad de delitos cometidos durante los últimos años en Jujuy y en perjuicio de los pobres, entendiendo que esta nueva posición de jueces y fiscales es alumbrada por la gestión enfocada en la reconstrucción de institucionalidad, independencia de poderes y respeto por los derechos individuales y colectivos que encabeza Gerardo Morales.

Asimismo, invitaron a las víctimas a sumarse a esta comisión, concurriendo a Alvear 1050, donde encontrarán respaldo. También está disponible la línea 4241784.

En conferencia de prensa, Víctor Mendoza, miembro de la Comisión de Defensa de las Víctimas de Milagro Sala, aclaró que a diferencia de los diputados de la Comisión de Seguridad Interior, Axel Kicillof nunca los recibió durante su reciente paso por Capital Federal. “Nunca llegamos a verlo”, añadió para luego resaltar que quienes piden por la libertad de Sala deberían comprender que “los derechos humanos son para todos, no sólo para una persona o sector político”.

En este escenario, Carmen Rosa Fernández, madre de Micaela Condorí, quien fue salvajemente golpeada por Sala en noviembre del 2009, indicó que “ella sigue digitando desde la cárcel", lo que alimenta cada día su miedo.

“Sala le dio golpes de puño en la cara a mi hija”, dijo y entre llanto conmovedor señaló que se sintió “impotente de no poder ayudar a mi hija”. “Milagro tenía unos anillos cuadrados, me quise levantar, pero no me dejaron. Mientras tanto, al papá de mi nieta lo tenían tirado en el piso y lo pateaban por todos lados".

Por su parte, Jorge Martín Flores, además de haber sido objeto de una causa “armada” y de amenazas de violación en perjuicio de sus hijos, recordó que cuando fue a gestionar bolsones en la sede del Ministerio de Desarrollo Social apareció Sala con su gente y allí comenzó su calvario. “Me pegó en la cabeza, me tiró al piso y me amenazó delante de tres integrantes de la Tupac. Le dijo a un empleado del ministerio que no me diera nada”, relató y denunció que “nadie me ayudó más por indicación de ella”.

Reveló que la causa de tanta violencia fue por “haberme negado a tirotear al “Perro” Santillán” y enfatizó que “a los que vienen de Buenos Aires les importa nada lo que nos ocurrió”.

En tanto, Rosalía, madre de “Lucas” Arias, denunció que “Milagro mató a mi hijo” y afirmó que su lugar “es la cárcel”, porque “es una coleccionista de vidas”. “No es presa política, porque asesinó a mi hijo”, completó.

“Quiero a la ONU en Jujuy y me tendrá que escuchar”, anticipó.

Soledad Mendoza, a su turno, expresó que fue víctima de “reiterados amedrentamientos y amenazas” por parte de Sala, quien “se apoderó de una propiedad de mi familia para hacer una sede de la Túpac Amaru”.

“Nos mató dos perros y los colgó, dejándonos un mensaje por el que me amenazaba de que lo mismo me iba a ocurrir”.

“Sala está detenida hoy por otros delitos contra la provincia, pero quiero que pague por lo que nos hizo a las víctimas que la denunciamos. Creemos que hoy si hay Justicia en Jujuy”, recalcó.

Por otra parte, Elsa Moya, quien en 2007 fuera presidente del Centro Vecinal de Villa Belgrano, dijo que junto a un grupo de vecinos defendió un terreno que estaba destinado a un colegio secundario, pero que fue ocupado para un asentamiento. “Acto seguido un grupo de personas encabezadas por Milagro Sala fueron a mi casa para quemarla y hacernos mierda”, manifestó y recordó que en esa oportunidad su hijo fue amenazado con armas de fuego.

“Las amenazas continuaron durante seis meses, no podía vivir en paz y las denuncias que hice desaparecieron”, puntualizó y lamentó que “la Justicia nunca respondió, pero ahora la situación en Jujuy es diferente”.

María del Carmen González, contó que “le di de comer a Milagro, una pobre mujer que después nos tiró por el piso” y agregó que “puso droga en mi casa y golpeó a mi hijo y a mi madre para quitarnos la vivienda”.

“Me persiguen, me amenazan y me tirotearon. Mi hijo está casi muerto en vida, sin saber qué camino tomar”, denunció para luego reclamar a quienes piden la liberación de Sala “que escuchen a las verdaderas víctimas”.

Ivana Velázquez indicó que es madre soltera y por eso entró a trabajar en la Tupac Amaru, donde con el tiempo comenzó a ser víctima de “acoso por parte del hijo de Milagro, al que todos conocen como Reptil”.

Señaló que “Sala me dio una vivienda y así también me la quitó” y resaltó que también fue objeto del “psicólogo” de la Túpac que era un grupo de violentos que atacaban a quien Sala “marcaba”.

“Hoy ya no tengo miedo y me atrevo a denunciar”, expresó y remarcó que “Milagro era más que el gobernador que tuvimos, ella mandaba en Jujuy”.