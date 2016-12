Al pueblo justicialista de Jujuy

Los militantes de la Provincia de Jujuy, de diferentes sectores, Rama Femenina, Juventud, Gremial, Sindical y Político, más allá de los argumentos jurídicos, que claramente lo han expresado nuestras autoridades, queremos manifestar, nuestro profundo malestar por la forma plagada de responsabilidad con la que se pretende intervenir nuestra casa, porque están hiriendo lo más profundo de nuestro sentir, lastimando nuestro sentimiento peronista, porque durante este año el partido no hizo otra cosa que brindar asesoramiento, realizar encuentros, plenarios, actos por día de la mujer, por el día del niño, día de las madres, homenaje a nuestros líderes políticos, roperos comunitarios, campaña de afiliaciones, por lo que el partido siempre estuvo para todos y cada uno de los compañeros, dando la contención necesaria, mientras que en estos 12 años , no pudimos acceder a nuestra casa, que tenia dueño con nombre y apellido.

No Podemos, ni debemos permitir este atropello, porque no se ajusta a las reglas de nuestra Carta Orgánica Nacional, ya que es el Congreso Nacional el único con facultad para intervenir nuestros distrito, y además pretenden enviar un Interventor que está denunciado por desvío de fondos hacia la Tupac Amaru, en la Provincia de Mendoza, por lo cual entendemos que es una persona que carece de moral ética necesaria

Todos estos años hemos sufrido la violencia, la prepotencia y la elección a dedo de nuestras autoridades, tanto partidarias como electivas. Por eso repudiamos públicamente el mal accionar de los que se fueron, destruyendo la militancia, nuestros partido y el país.

Ratificamos que nos encontramos atento y cuidando nuestra casa y no permitiremos nunca que nos la roben.