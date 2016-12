“No debemos politizar el trabajo de la justicia”

Así lo expresó el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, a raíz de la propuesta del diputado Marcelo Nasif (Primero Jujuy) de llamar a consulta popular para que los jujeños se pronuncien sobre la continuidad o no de la prisión preventiva de Milagro Sala.

Perassi calificó como errónea la iniciativa de Nasif, ya que “se trata de un tema estrictamente judicial y hay que dejar que la justicia trabaje libremente en función de lo que tienen en los expedientes”, argumentó.

Asimismo, recordó que el origen de la imputación de Sala tiene que ver con fondos que habían venido de Nación para la construcción de viviendas, las cuales, no se construyeron y no se rindieron cuentas sobre el uso del dinero destinado para esas viviendas.

“Los jueces han entendido que debe estar en prisión preventiva por aplicación del Código Procesal Penal y hasta ahí tenemos que opinar nosotros”, dijo y puntualizó que “los jueces tienen que hacer su trabajo y los políticos tenemos que hacer el nuestro y no meternos ni injerir en otro poder”.

Finalmente, remarcó que todos los poderes del Estado realizan trabajos complementarios en el accionar hacia el servicio de la comunidad, conservando su independencia en la toma de decisiones, “y si cada uno se mete en el trabajo del otro, seguramente la democracia funciona mal”, completó.