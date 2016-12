La defensoría del pueblo pedirá prorroga para que 10 mil usuarios obtengan la tarjeta sube

A partir de numerosos reclamos recibidos en los últimos días, la Defensoría del Pueblo de la Provincia solicitó a las autoridades que entienden en la materia una prórroga hasta el 31 de enero de 2017 para la exigencia de la tarjeta SUBE –Sistema Único de Boleto Electrónico- dentro del sistema de transporte urbano de pasajeros.

El pedido del organismo se originó a raíz de las insistentes inquietudes acercadas a las Defensoría por parte de usuarios del transporte público de pasajeros de la capital provincial, quienes no pudieron gestionar en tiempo y forma la mencionada herramienta electrónica.

Los reclamos fueron atendidos de inmediato por el organismo y todos ellos tuvieron como común denominador la negativa de varias empresas de transporte a recibir dinero a cambio del pasaje. Esto implicaría, según las proyecciones estadísticas, una afectación directa a más de 10 mil usuarios de San Salvador de Jujuy.

La presentación de dicha prórroga fue realizada por el defensor adjunto Pablo Zurueta, quien explicó que la Defensoría del Pueblo solicitó mediante oficio una prórroga hasta el 31 de enero próximo para la exigencia de la SUBE, con el objeto de ampliar el plazo y permitirle a las personas que todavía no la tienen hacerse de la tarjeta de pago del boleto urbano.

“Es sabido por toda la opinión pública que las autoridades municipales anunciaron que las empresas del transporte urbano de pasajeros recibirían dinero por la compra del boleto hasta el 30 de diciembre, pero ante los numerosos pedidos, solicitamos que se prorrogue hasta 31 de enero de 2017”, remarcó Zurueta.

El funcionario anticipó además que la Defensoría gestionará nuevas bocas de expendio de la tarjeta SUBE, atendiendo que la demanda es alta y que no se conocer públicamente los distintos puntos de venta habilitados en la actualidad.

Por último, Zurueta anunció que gestionará una reunión con las autoridades del Concejo Deliberante y del Poder Ejecutivo Municipal, a los efectos de “resolver lo antes posible esta situación”.